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Mustafa Sandal: Emina’yla yeniden evlenmem

Mustafa Sandal, özel hayatıyla ilgili sorulara samimiyetle cevap verdi.

Haber Merkezi |
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Mustafa Sandal: Emina’yla yeniden evlenmem

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Jülide Ateş’in sunduğu “40” programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, Emina Jahoviç’le olan evliliğinden ayrılığına, çocuklarından müzik hayatına kadar pek çok soruyu cevapladı.

"EMİNA'YI İL GÖRÜŞTE SEVDİM"

“Emina Jahoviç ile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?” sorusuna Sandal, “Hayır, bence hayır. Emina’yı ilk gördüğümde çok sevdim. Büyük de bir aşk yaşadık. Bu aşkı başka bir formda yaşamaya devam ediyoruz.

Aşk bitti, sevgi kaldı. Boşanmamızın 8-9 ay öncesinde zaten ayrılmıştık. Başka bir kadından da baba olmam. Geç baba oldum.”

Ünlü şarkıcı karantina döneminde evini müzik stüdyosuna çevirdiğini ve oradan çalıştığını söyledi.

Mustafa Sandal: Emina’yla yeniden evlenmem

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