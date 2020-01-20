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Mustafa Sandal, geri adım attı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, kitabındaki Defne Samyeli anısını kaldırtıyor.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 09:29..
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Mustafa Sandal, “Beni Ağlatma” kitabının ikinci baskısında Defne Samyeli ile ilgili bölümleri kaldırma kararı aldı.

Sandal, hayatını anlattığı kitabında Defne Samyeli’yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi anlatmış, verdiği röportajda da, “Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. ‘Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor’ dedi ve yapması gerekeni yaptı” itirafıyla da gündeme oturmuştu.

Mustafa Sandal, geri adım attı

DEFNE YALANLAMIŞTI

Mustafa Sandal’ın bu açıklamasına Defne Samyeli, “Mustafa Sandal’ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Sandal’ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim” demişti.

YENİ BASKIDA DEFNE SAMYELİ YOK

Defne Samyeli’nin dava açacağını söylediği Mustafa Sandal, yayıneviyle görüşerek kitabın yeni baskılarında o bölümleri çıkarma kararı aldı. Sandal’ın yakın çevresine “238 sayfalık kitaptaki 3 satırlık bir öz eleştiri yazısının konuşulması bunca emeğe haksızlık ve çok rahatsızım. Yeni baskılarda o paragraf olmayacak” dediği öğrenildi.

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