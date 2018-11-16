taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3576
Euro
6.084
Altın
1215.75
Borsa
93296.84
Gram Altın
209.748

Mustafa Sandal ile Serel Yereli buluştu

Mustafa Sandal'ın Serel Yereli paylaşımı olay oldu.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 09:19..
  1. Haberler
  2. Magazin

İki çocuğunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal, özel hayatındaki hızıyla şaşırttı.

Adı geçtiğimiz ay Ceren Hindistan'la anılan Mustafa Sandal, ilişkiyi yalanlasa da güzel oyuncuya attığı aşk mesajları ortaya çıkmıştı. Ardından bir diğer oyuncu Irmak Ünal'la birlikte olduğu öğrenilen 48 yaşındaki popçu geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte Londra'ya gitti.

Mustafa Sandal ile Serel Yereli buluştu

"LONDRA'DAN SEVGİLER"

Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal bu fotoğrafı 'Londra'dan sevgilerle... Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşAllah bu güzel yürek çok' mesajıyla paylaştı.

Sandal'ın paylaşımına Yerel'i 'Yaa istersek dağlar, dağlar' mesajıyla cevap verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karadeniz'de doğalgaz sondajı

Karadeniz'de doğalgaz sondajı

127
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

108
Fenerbahçe, Olympiacos'u devirdi

Fenerbahçe, Olympiacos'u devirdi

40
Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

23
Meclis'teki gerilimin sebebi HDP'li vekiller

Meclis'teki gerilimin sebebi HDP'li vekiller

44
Konya'da kar yağışı etkili oldu

Konya'da kar yağışı etkili oldu

3
Selma Ergeç'in annesi

Selma Ergeç'in annesi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM