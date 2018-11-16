Mustafa Sandal ile Serel Yereli buluştu

İki çocuğunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal, özel hayatındaki hızıyla şaşırttı.

Adı geçtiğimiz ay Ceren Hindistan'la anılan Mustafa Sandal, ilişkiyi yalanlasa da güzel oyuncuya attığı aşk mesajları ortaya çıkmıştı. Ardından bir diğer oyuncu Irmak Ünal'la birlikte olduğu öğrenilen 48 yaşındaki popçu geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte Londra'ya gitti.

"LONDRA'DAN SEVGİLER"

Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal bu fotoğrafı 'Londra'dan sevgilerle... Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşAllah bu güzel yürek çok' mesajıyla paylaştı.

Sandal'ın paylaşımına Yerel'i 'Yaa istersek dağlar, dağlar' mesajıyla cevap verdi.