Mustafa Sandal kaslarını gösterdi

Yıllarca evli kaldığı Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra adı farklı isimlerle anılan ve son olarak sevgilisi Melis Sütşurup'la olan ilişkisini bitiren Mustafa Sandal sosyal medyada kaslarını sergiledi.

KAS ŞOV

Şarkıcı Mustafa Sandal son olarak kaslarını sergilediği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Mustafa Sandal spor salonunda yaptığı çalışma sonrası kaslarını sergilediği fotoğrafı; “E Çeşme’de Aşka Yürek söyleyeceksek ve o günlere geri döneceksek hakkını vermek gerekiyor” notuyla paylaştı ve selfie karesinin üzerine ‘Filtre yok’ notunu düştü.