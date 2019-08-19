Mustafa Sandal Melis Sütşurup'tan borç aldı

49 aşındaki şarkıcı Mustafa Sandal ile kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini noktaladı.

"MİDEMİ BULANDIRDI"

Sandal, verdiği röportajda, 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' dedi. Sütşurup ise eski sevgilisinin sözlerine tepki gösterip çok konuşulan bu açıklamayı yaptı: "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz."





100 BİN TL BORÇ ALDI

Melis Sütşurup'un midesini bulandıran olay ortaya çıktı. Emina Sandal ile 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal, boşanma protokolü çerçevesinde eski eşine verdiği para nedeniyle mali sıkıntı içine girdi. O dönem sevgili Sütşurup'tan 100 bin lira borç alan Sandal, birlikteliği sürdürmek istemeyince işler karıştı.

MESLİA TAKSİDE BAĞLADI

Saldal'ın bir arkadaşına "Melis'ten yakında ayrılacağım. Ona olan borcumu hemen ödemeliyim" diye yakındığını öğrenen Sütşurup çılgına döndü ve hemen ilişkiyi bitirdi. Ünlü şarkıcının borcunu taksit taksit ödemeye devam ettiği öğrenildi.