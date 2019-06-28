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Mustafa Sandal terk edildi

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un neden ayrıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 28.06.2019 - 09:16..
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49 yaşındaki Mustafa Sandal, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup’tan (30) ayrıldı.

6 ay önce sosyal medyada tanışıp aşk yaşamaya başlayan sevgililer, yine sosyal medya yüzünden yollarını ayırdı.

Mustafa Sandal terk edildi

ÇAPKIN MUSTAFA İŞ BAŞINDA

Melis Sütşurup aldatıldığı şüphesiyle, Mustafa Sandal’ın Instagram hesabını yakın takibe aldı. Sonra da cep telefonunda mesajlar yakaladı.

KAYNANA DA SİLDİ

Bunun üzerine tartıştılar. Hemen ardından birbirlerini takipten çıktılar. Mustafa Sandal’ın annesi Tülin Sandal da Melis Sütşurup’u takip etmeyi bıraktı.

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