Mustafa Sandal terk edildi

49 yaşındaki Mustafa Sandal, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup’tan (30) ayrıldı.
6 ay önce sosyal medyada tanışıp aşk yaşamaya başlayan sevgililer, yine sosyal medya yüzünden yollarını ayırdı.
ÇAPKIN MUSTAFA İŞ BAŞINDA
Melis Sütşurup aldatıldığı şüphesiyle, Mustafa Sandal’ın Instagram hesabını yakın takibe aldı. Sonra da cep telefonunda mesajlar yakaladı.
KAYNANA DA SİLDİ
Bunun üzerine tartıştılar. Hemen ardından birbirlerini takipten çıktılar. Mustafa Sandal’ın annesi Tülin Sandal da Melis Sütşurup’u takip etmeyi bıraktı.