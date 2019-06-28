1 Akıllı saatlerde Micro LED dönemi gelecek yıl başlayacak Gelecek yıldan itibaren akıllı saatlerde Micro Led teknolojisi kullanılacak.

2 Fatih Terim'in en çok istediği 3 transfer Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.

3 Ekrem İmamoğlu'dan köprü trafiği açıklaması İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un birkaç gündür sıkıntısını çektiği köprü trafiğine değindi.

4 Twitter, kural ihlali yapan liderlere uyarı etiketi getirecek Twitter, platformun ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin gönderilerine uyarı etiketi ekleyecek.

5 Mustafa Sandal terk edildi Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un neden ayrıldığı ortaya çıktı.

6 FSM Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu FSM Köprüsü'nde 52 gün sürecek olan asfaltlama ve onarım-bakım çalışmalarının başlamasının ardından İstanbulluların da trafik çilesi başlamış oldu.