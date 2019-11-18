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Mustafa Sandal'dan Burcu Esmersoy itirafı

Mustafa Sandal'ı şarkısını söylemek için sahneye davet eden Burcu Esmersoy, neye uğradığını şaşırdı.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 09:17..
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Geçtiğimiz haftalarda Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Burcu Esmersoy’un talipleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Esmersoy, sunuculuğunu üstlendiği bir yarışmada, jüri üyesi Mustafa Sandal'ın samimiyetiyle adeta şaşkına uğradı.

Mustafa Sandal'dan Burcu Esmersoy itirafı

"DURACAK HALİM YOK"

Güzel sunucunun sahnede, "Mustafa sana, ‘Gel Bana’ desem ne dersin?” sorusuna şarkıcı, “Senin kadar güzel bir kadın çağırırsa duracak halim yok” karşılığını verdi.

"SANA BAKIYORUM"

Esmersoy’a iltifat etmeye devam eden Sandal, “Spor salonunda her mekik çektiğimde bir kadına bakıyordum. O kişi Burcu Esmersoy” diye konuştu.

"OLAY BAŞKA YERE GİDİYOR"

Esmersoy, aldığı iltifatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Utandığı görülen sunucu, “Seni şarkı söylemen için anons edecektim ama olay başka yere gidiyor. Sahneyi sana bırakıyorum” diyerek, kulise yöneldi.

Mustafa Sandal'dan Burcu Esmersoy itirafı

Mustafa Sandal'dan Burcu Esmersoy itirafı

Mustafa Sandal'dan Burcu Esmersoy itirafı

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