Mustafa Sandal'dan Emina itirafı

Müzik kariyerinde 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.

İkinci kez sahne alan popçu yoğun ilgiyle karşılandı.

"ANNEMDEN SONRA EN ÖNEMLİ KADIN"

Geçen yıl 10 yıllık evliliğini bitirdiği eski eşi Emina Jahoviç için övgü dolu sözler kullanan Sandal, “Eski eşimle de dostça ayrıldık. Şükür iyi arkadaşız, hayatımda annemden sonraki en önemli kadın. Bana çok güzel iki evlat verdi. Bir tanesi bugün beni dinlemeye geldi” diyerek oğlu Yaman’a sahneden el salladı.

GÜLBEN ERGEN'LE DÜET

Konserin sürprizi ise Gülben Ergen oldu. İki ünlü isim ‘Şıkır Şıkır’ parçasında düet yaptı.