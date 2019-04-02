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Mustafa Sarıgül kazanacağından emindi

Seçimlerden önce canlı yayına çıkan Mustafa Sarıgül, yüzde 54 ile başkan olacağını savunuyordu.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 14:21..
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Mustafa Sarıgül kazanacağından emindi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Şişli'ye aday gösterilmeyen Mustafa Sarıgül, DSP'den aday olmuştu.

SARIGÜL'E İKİNCİ HAYAL KIRIKLIĞI

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Haber Global'da Senem Toluay Ilgaz'ın canlı yayın programına konuk olan Mustafa Sarıgül, elindeki son anketlere göre yüzde 54 ile başkan olacağını söylüyordu.

Ancak sandıklardan çıkan sonuçlar Sarıgül'ün beklediği gibi olmadı. Yapılan sayımlar sonucu yüzde yüzü açılan oyların sonucunda Şişli Belediye Başkanı CHP adayı Muammer Keskin oldu.

Mustafa Sarıgül Şişli'de kazanacağından emindi

SANDIKLARDAN CHP ÇIKTI

CHP'den Muammer Keskin yüzde 48,54 oy oranı ile Şişli Belediye Başkanı olurken, Mustafa Sarıgül yüzde 28,82 oy oranıyla geride kaldı. AK Parti adayı Nihal Keskin ise yüzde 23,83 oy oranı aldı.

Mustafa Sarıgül kazanacağından emindi

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