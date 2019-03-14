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Mustafa Uslu aynı gün hem baba hem dede oldu

Oyuncu Sinem Öztürk ile hayatını birleştiren Mustafa Uslu, baba olduğu gün dede de oldu.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 11:48..
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Yapımcı Mustafa Uslu ve Sinem Öztürk Uslu, geçtiğimiz gün anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.Oğulları Mustafa ve Kemal’i kucağına alan çift, güzel haberi sosyal medyadan duyurmuştu.Mustafa Uslu aynı gün hem baba hem dede oldu

 

"KIZIMA 'DOĞURMA' DEDİM"

Uslu, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Aynı gün hem baba hem de dede olduğunu söyleyen Uslu, ‘Aynı gün, hem baba hem de dede oldum. Belki de dünyada bir ilk. Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum. Kızıma rica ettim. ‘Kayınpederle iddialaştık, ne olur önce doğurma, ben önce dede olmayayım önce o olsun.’ dedim. O da bana ‘Bende baba bırak.’ dedi.

"GÜZEL BİR GÜNDÜ"

Eşim doğum yaptı, bir saat sonra da kızımın doğum haberini aldım. Bizim için güzel bir gündü." dedi.

Mustafa Uslu aynı gün hem baba hem dede oldu

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