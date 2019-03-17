taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Mustafa Varank Siirt'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz terörün şehirlerimize, ilçelerimize bulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İmkanlarını Kandil'e peşkeş çekenlere oy vermemenizi istiyoruz" dedi.

AA | 17.03.2019 - 16:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt ve Baykan ilçelerindeki AK Parti seçim bürolarını ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, AK Parti hükümetlerinin çalışmaları sayesinde Siirt'in büyük gelişme gösterdiğini söyledi.

TERÖRİSTLERİN GÖZÜ BU SEÇİMDE

Yerel seçimlerin önemine değinen Varank"31 Mart'a tüm dünyanın gözü ülkemizden gelecek seçim sonuçlarında olacak. Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü bu seçim sonuçlarında dolayısıyla sizlerin onlara güzel bir mesaj vermeniz lazım." ifadesini kullandı.

Mustafa Varank Siirt'te

Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarla bölgeye verdiği zarara değinen Varank, şunları kaydetti:

"Biz bundan sonra terörün şehirlerimize, ilçelerimize bulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz, ama bunu yaparken tabi ki sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var. Sizler bizim arkamızda ne kadar sağlam durursanız biz de terörle bu vahşetle mücadelede o kadar başarılı oluruz. Dolayısıyla bizler önümüzdeki dönemde sizlerden güçlü bir destek bekliyoruz. Buranın imkanlarını Kandil'e peşkeş çekenlere oy vermemenizi istiyoruz." diye konuştu.

Mustafa Varank Siirt'te

İSLAM'IN SANCAKTARLIĞINI YAPMAMIZDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR

Varank, Yeni Zelanda'da camilere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Bu toprakları İslam beldesi kılmamızdan, burada İslam'ın sancaktarlığını yapmamızdan rahatsız olanlar var. Onların gözü hep ülkemizde, yerli iş birlikçileri de var. Biz hiçbir zaman onlara bir zayıflama emaresi göstermeyeceğiz. Dimdik durarak, bu ülkeyi, vatanı, bayrağı savunacağımızı onlara göstereceğiz." diye konuştu.

Mustafa Varank Siirt'te

Beraberinde Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile Baykan'da esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Varank, daha sonra Veysel Karani Türbesini ziyaret etti.

Mustafa Varank Siirt'te

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sabancı yeni halinden memnun

Hacı Sabancı yeni halinden memnun

56
Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

24
Ebru Gündeş lüks araç satın aldı

Ebru Gündeş lüks araç satın aldı

96
Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

57
Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

74
Bursa'daki şantaj cinayetinde tahrik indirimi istendi

Bursa'daki şantaj cinayetinde tahrik indirimi istendi

64
Ahmet Ağaoğlu CAS yorgunu

Ahmet Ağaoğlu CAS yorgunu

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir