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Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası: 2 ölü

İstanbul Sancaktepe'de müteahhitle apartman sakinleri arasında rögar kokusu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

İHA | 08.03.2020 - 23:23..
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cinayet

Sancaktepe ‘de Safa Mahallesi Cami Sokak’ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit ile apartman sakinleri arasında rögardan çıkan kötü kokudan dolayı tartışma çıktı. Apartmanda yaşayan A.Ö. ile müteahhit Ş.Ş. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı -1

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmayı izleyen apartman sakinlerinin de araya girmesiyle tartışma giderek büyüdü ve silahlar konuştu. Birbirlerine saldıran apartmandaki şahıslardan 3 kişi yaralandı.

Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı -2

YARALILARDAN 2'Sİ KURTARILAMADI

Çevrede bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek inceleme başlattı. 3 kişi sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan yaralılardan Alican Ö. ile Seyithan Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, müteahhit Ş.Ş. yaralandı.

Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı -3

Kavgaya karışan şahısların aileleri olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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