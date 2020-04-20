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Mutfağı küle çeviren yangından kimsenin haberi olmadı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

İHA |
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Mutfağı küle çeviren yangından kimsenin haberi olmadı

Alınan bilgiye göre, Uzunbanı Mahallesi Ceylan Sokak'ta Bekir Balçık'a ait evde çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Evde olmadıkları sırada mutfakları yanan aile, eve döndüklerinde şaşkına döndü.

Evi yanan Balçık, eşi Songül ve 6 yaşındaki kızı Ennur Elsem Balçık ile beraber Karataşlık Mahallesi'nde bulunan bir akrabalarına hafta sonu yapacağı işlerde yardımcı olmak için Cuma günü akşamdan gittiklerini, Pazar günü akşam saat 22.00 sıralarında döndüklerinde ise evlerinin mutfağının yangında kül olduğunu gördüklerini anlattı.

Mutfağı küle çeviren yangından kimsenin haberi olmadı

"KOMŞULARIMIZ YANGINI FARK ETMEMİŞ"

Yangının kendiliğinden söndüğünü anladıklarını belirten Balçık, "Üst katta oturan komşumuz ve mahallemizdeki komşularımız bile yangını fark etmemişler. Ben zaten inşaatlarda işçi olarak çalışan birisiyim. Günübirlik ne bulursak onunla geçimimizi sağlıyoruz. Ev de zaten bizim değil, kiraydı. Bu zor günlerde iş bulup çalışmakta zor. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Şimdilik bir yakınımızın yanına taşındık. Öylece şaştık kaldık. Allah kimseyi evsiz barksız bırakmasın. Çok zormuş” şeklinde konuştu.

Mutfağı küle çeviren yangından kimsenin haberi olmadı

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