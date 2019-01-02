Mutfakta kimyasal tehdit var

Günümüzde gıdayla temas eden kimyasal materyallerin artmasıyla birlikte mutfaktaki kimyasal tehditlerin biyolojik tehditlerin önüne geçtiği bildirildi. Kimyasallarla direk temas artışının; diyabet, obezite, tiroid fonksiyonlarının bozulması gibi birtakım endokrin sistem hastalıklarının yanı sıra kısırlık ve en ileri safhada kanserlere neden olduğuna dikkat çekildi.

PLASTİK AMBALAJLARDAN UZAK DURULMALI

Kimyasalların mutfağa ilk taşındığı aşamanın alışveriş safhası olduğunu ifade edilirken, marketlerde plastikle temas halindeki gıdalar yerine daha sağlıklı ambalajların kullanıldığı gıdaların tercih edilmesi öneriliyor. Ambalajlarda kullanılan plastik malzemeleri inceltmek ve sertleştirmek için kullanılan kimyasalların, günümüzde insan kanında en fazla rastlanan zehirli maddeler olduğunu kaydedildi. Markette şu sıralar parayla satılan market poşetlerinin yerine mutlaka bez torba kullanılması isteniyor.

SU ISITICISI, MİKRODALGA, TEFLON VE PLASTİK KAPLAR MUTFAK DIŞINA

Alışverişten sonra mutfakta hazırlık aşamasında da plastik malzeme kullanılmaması tavsiye ediliyor. Su ısıtıcılar, mikrodalgalar gibi pratik ev aletlerden uzak durulması söylenirken, bunlara plastik kapların dahil edilmesi gerektiği de vurgulanıyor. Teflonlar da yine fazlasıyla tehlikeli. Özellikle çizildiğinde çok zararlı kimyasallar açığa çıkıyor ve endokrin bozucu haline dönüşüyor.

DETERJAN VE DEZENFEKTAN KULLANIMI HASTA EDİYOR

Öte yandan deterjan ve dezenfektan kullanımının da çeşitli riskleri beraberinde getirdiği belirtiliyor. Uzmanlar konuyla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

“Temizlik su ve sabundur, temizlik; en sade haliyle temizliktir. Her tarafı deterjana bulamak temizlik değildir. Ne kadar çok deterjan kullanırsanız, o kadar çok durulamanız gerekir. Durulanmadığı için her gün belli miktarda alınan deterjan kalıntısı, az miktarlarda da olsa bu kimyasallar uzun vadede endokrin sistemini bozuyor. Bu tarz kimyasallar vücuda girdiğinde toplumda risk gurubunun başında yer alan hamileleri etkiliyor. Anne karnındaki bebekte (özellikle erkek bebeklerde) sinir ve üreme organlarında bir takım gelişim geriliklerine, IQ sorunlarına ve genital organ anomalilerine neden olurken, ileri yaşlarda ise diyabet, obezite kanser ve kronik metabolik hastalıkların oluşumuna yol açıyor.”