Mutlak butlan kararı nedir? Türkiye'de daha önce yaşandı mı?

Türkiye'de gündemin en sık duyulan kelimesi, "mutlak butlan" oldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi.

4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı iptal edildi.

Kararla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılması istendi.

Karara göre, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyeleri tedbiren göreve gelecek.

Hukuki bir kavram olan ve geçersiz sayılma anlamı taşıyan bu ifade, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken birçok kişi "Mutlak butlan nedir?", "Türkiye’de daha önce böyle bir karar verildi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MUTLAK BUTLAN KARARI NEDİR

Siyasette "mutlak butlan" kararı, bir siyasi partinin kongresi, seçimi ya da aldığı kararların hukuken en başından itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor.

Mahkeme tarafından “mutlak butlan” kararı verilmesi halinde, ilgili kongre veya seçim hiç yapılmamış kabul edilebiliyor.

SİYASETTE İLK KEZ

Bugüne kadar Türk siyasi tarihinde herhangi bir partinin olağan genel kuruluna veya kurultayına yönelik mutlak butlan kararı verilmemişti.

Siyaset sahnesinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultay Davası ile doğrudan uygulanmış oldu.