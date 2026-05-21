Mutlak butlan kararı sonrası ekonomi yönetiminden acil toplanma kararı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Mutlak butlan kararının ardından ekonomi yönetimi acil toplanma kararı aldı.

GELİŞMELERİN EKONOMİYE ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Finansal İstikrar Komitesi'nin 08.30'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendireceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

“Toplantıda finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır.”