Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi önüne polis bariyerleri getirildi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verildi.

Bu kararla Özgür Özel ve mevcut yönetiminin görevi tedbiren sonlandırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralması yönünde hüküm kuruldu.

Kararın açıklanmasının hemen ardından CHP Genel Merkezi önünde hareketlilik başladı.

Özgür Özel, kararından ardından yönetime "Genel merkeze gelin" çağrısı yaptı.

GENEL MERKEZ ÖNÜNE POLİS BARİYERLERİ GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, olası kalabalık ve protestoları önlemek amacıyla genel merkez önüne polis bariyerleri yerleştirdi.

Genel merkez bahçesine bir miting otobüsü de getirildiği.

Medyaya da yansıyan görüntüler, İstanbul İl Başkanlığı binasında yaşanan kaosa benzetildi.

İL KONGRESİ KARARI SONRASI DA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMIŞTI

2025’te CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ne ilişkin açılan davada mahkeme, kongreyi iptal ederek Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin başkanlığında kayyum atamıştı.

Tekin’in il binasına gelmek istemesi üzerine bina çevresinde gerilim yaşandı.

Polis geniş güvenlik önlemleri aldı, yollar kapatıldı, partililerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

AKILLARA İL BİNASINDA YAŞANANLAR GELDİ

CHP Genel Merkezi, il binasını kapatma ve adres değişikliği kararı alarak yeni bir lokasyona geçti.

Bugünkü mutlak butlan kararı sonrası Genel Merkez önündeki polis bariyerleri ve miting otobüsü, tam da bu İstanbul olaylarını akıllara getirdi.