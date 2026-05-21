Mutlak butlan kararının ardından partililer, Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin önüne geldi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, "davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesince 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı.

Buna göre, esas dava ile birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulü ile Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu davanın kabulüne karar veren Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YENİDEN GENEL BAŞKAN OLDU

Karara göre bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri dönüyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dava'nın konusuz kalması kararını geçersiz saydığı aktarıldı.

PARTİLİLER KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNİN ÖNÜNE GİTTİ

Kararın ardından, basın mensupları ile bazı partililer, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde toplandı.

Burada karar nedeniyle mutluluklarını dile getiren Kılıçdaroğlu destekçileri destek sloganları attı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İLK AÇIKLAMASI

CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu yaptığı ilk açıklamasında, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Kılıçdaroğlu, sükunet çağrısı yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİ KARARI TANIMADI

Öte yandan Özgür Özel yönetimi, kararı tanımadıklarını açıklayarak genel merkezi terk etmeme kararı aldı.

Özel'in çağrısının ardından bazı partililer genel merkeze doğru yola çıktı.