Mutlak butlan nedir, ne demektir? Mutlak butlan karar örnekleri

CHP Kurultayı bağlamında "mutlak butlan" terimi, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan davalarla gündeme gelmiştir.

Davacılar, kurultayların "mutlak butlan" ile sakatlandığı ve bu nedenle "yok hükmünde" olduğunun tespitini talep etmektedir.

CHP Kurultayı sürecinde sıkça dile getirilen “mutlak butlan” kavramı, siyasi tartışmalar kadar halkın da ilgisini çekti.

Peki, mutlak butlan ne anlama gelir? Mutlak butlan ne demektir? İşte anlamı...

HUKUKTA MUTLAK BUTLAN

Mutlak butlan, bir işlemin en baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelir.

Yani, söz konusu işlem hukuki olarak yapılmış kabul edilmez, yok hükmündedir. Bu geçersizlik, kamu düzeni, ahlak kuralları, kanuna aykırılık veya kişilik haklarının ihlali gibi ciddi nedenlere dayanır.

Örneğin:

Reşit olmayan birinin evlenmesi,

Aklî dengesi yerinde olmayan kişinin sözleşme yapması,

Konusu suç olan bir anlaşma... Bu işlemler mutlak butlanla geçersizdir.

SİYASETTE MUTLAK BUTLAN

Siyasette "mutlak butlan" kavramı, genellikle bir seçim, karar veya kurultayda alınan sonucun hukuken geçersiz olduğu iddiasıyla kullanılır.

Yani bir kurultayda yapılan işlem, tüzüğe veya parti hukukuna aykırıysa, “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edilebilir denir.

Özellikle usule uygun yapılmayan oylamalar, delege sayılarındaki hukuksuzluklar veya kanun dışı işlemler, bu kavramla ifade edilir.