Müzelerdeki fahiş fiyatlar

Türkiye'de "bacasız sanayi" olarak adlandırılan turizm sektörü yabancı turistler kadar yerli turistler için de var. Yalnız Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki yiyecek-içeceklerin yüksek fiyatları misafirlerin tepkisini çekiyor.

BAKANLIĞA BAĞLI ŞİRKET İŞLETİYOR

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinde; hediyelik eşya mağazası ve kafeleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) adına AKG (Anadolu Kültürel Girişimcilik) adlı şirket yürütüyor.

EVİAN SU: 41 TL

Bu müzelerin kafelerinde görülen fahiş fiyatlar sosyal medyada paylaşılarak; indirim yapılması talebinde bulunuldu. Çekilen fotoğraflarda; Fransız menşeili 1.25 LT Evian marka su: 41 TL, yerli üretim 500 ML Damla su: 8 TL, Pringles: 40 TL, 330 ML Cappy meyve suyu: 13 TL olarak görülüyor.