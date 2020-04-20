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Müzik öğretmeni, mahalleliyi türkü ve marşlarla coşturdu

Koronalı günlerde konser sahnelerinin yerini balkonlar aldı. Antalya'da bir mahallede vatandaşlar, müzik öğretmeni Özgür Bekir’in evinin balkonundan verdiği muhteşem konserle coştu.

İHA |
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Müzik öğretmeni, mahalleliyi türkü ve marşlarla coşturdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde müzik öğretmeni, org ve amfilerini evinin balkonuna kurarak koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlara moral verdi.

Müzik öğretmeni, mahalleliyi türkü ve marşlarla coşturdu

EVDEN ÇIKMAYAN VATANDAŞLARA MORAL OLDU

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4048 Sokak'ta ikamet eden müzik öğretmeni Bekir, sokak sakinlerinden gelen talep doğrultusunda adeta açık hava konseri verdi.

Bekir, değişik yörelerden sevilen türkülerin yanı sıra Türkiyem ve İzmir Marşı'nı seslendirirken, balkonlarına ve evlerinin damına çıkan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Müzik öğretmeni, mahalleliyi türkü ve marşlarla coşturdu- İZLE

Ayrıca vatandaşlar, marş ve türkülere eşlik ederken, hareketli parçalar eşliğinde göbek attılar.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konser sonrasında vatandaşlar, her akşam konserin tekrarlanmasını istedi.

Müzik öğretmeni, mahalleliyi türkü ve marşlarla coşturdu

Müzik öğretmeni, mahalleliyi türkü ve marşlarla coşturdu

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