K-Pop nedir? K-Pop ne demek?

K-Pop nedir? sorusu Google'da en çok araştırılan konuların arasına girdi. Güney Kore'ye özgü bir müzik türü olan K-Pop kendi bünyesinde birçok dünya çapında sanatçı da barındırıyor. Peki K-Pop nasıl bir müzik türüdür? İşte K-Pop hakkında bilgiler...

K-POP NE DEMEK?

K-Pop; pop, rock, hip hop, R&B ve elektronik müziği birleştiren yepyeni bir tür olarak, Kore popunu anlatan bir terim. Türün ilk çıkışı 90'lara, Güney Koreli pop müziğin 'Gayo' olarak anıldığı yıllara kadar uzanıyor.

1992'de Seo Taiji ve Boys grupları sayesinde adı iyiden iyiye duyulmaya başladı. Böylece dünya, pop müzikten farklı ama biraz da benzeyen, yepyeni bir tarz ve türle tanışmış oldu.

2000'li yıllara kadar “K-Pop” olarak bilinen türün tamamen oluştuğu söylenemez. Çünkü şarkılar, esasen birçok türü bir araya getiren melodilerden oluşuyor. Anlayacağınız, K-Pop bütünsel bir deneyim. Radyolar bu şarkıları çok sık çalmasına rağmen; gerçek K-Pop'u bu şekilde deneyimleyemezsiniz.

Şarkılar klipten, klip dans hareketlerinden, dans hareketleri de grup üyelerinin kişiliklerinden ayrılamaz. K-Pop kültüründe moda, koreografi ve hayranlar da, en az müzik kadar önemlidir. Bu yüzden türü tam olarak anlayabilmek için hareketli kısımlarını da tanımanız gerekiyor. Ve bunu yapmanın daha iyi yolu, K-Pop'un en büyük grubunu incelemek... Yani BTS'yi..

BTS KİMDİR? NE İŞ YAPAR? NEDEN BU KADAR ÜNLÜ?

BTS (Bangtan Boys olarak da biliniyor) tarihin en popüler K-Pop grubu. Çok başarılı birçok başka grup da var ama bunların hiçbiri, uluslararası düzeyde BTS seviyesine yaklaşamadı bile.

Hayran kitlesi o kadar büyük ki, eskiden Taylor Swift ve Justin Bieber'ın sahibi olduğu çok sayıda rekoru kırmayı başardılar. Mesela tarihin en fazla Twitter etkileşimine sahipler.

Özetle BTS, birçok yönden en iyi K-Pop erkek grubu sayılabilir. O kadar popülerler ki, 'günümüzün The Beatles'ı' olarak adlandırılıyorlar.

Bu yüzden K-pop türünü anlamanın en iyi yolu, BTS'yi anlamaktan geçiyor.

BTS GRUBU ÜYELERİ

Bazı K-Pop yıldızları eskiden solo takılsa da, çoğunun genellikle üç büyük ajanstan biriyle bağlantısı oluyor: YJ Entertainment, SM Entertainment veya JYP Entertainment.

Bu üç yetenek avcısı ajans tarafından grup üyeleri bir araya getiriliyor. Bu ajanslar esasen sanatçıların çalıştığı şirket de sayılabilir. Ama sadece plak şirketi değil; aynı zamanda yetenek ajansı, konser ve etkinlik yöneticisi olarak da görev yapıyorlar.

Genç yetenekleri keşfedip eğitiyor, gruplarına eleman bulup sahneye çıkarıyor ve kariyerlerini geliştiriyorlar.

K-Pop endüstrisi içinde rekabet çok büyük olduğu için, üyelerin hem çok iyi şarkı söylemesi hem de çok iyi dans etmesi şart.

Ayrıca diğer grup üyeleriyle de uyum sağlaması gerekiyor.

BTS GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

RM (Rap Canavarı)

Grubun lideri RM, adı gibi gerçek bir rap canavarı. Solo olarak da yetenekli bir rapçi. Grupta kendi mixtape'ini yayınlayan ilk üye.

Suga

Suga kariyerine yeraltı rap dünyasında başladı. Özellikle kafiye hızıyla tanınıyor.

J-Hope

J-Hope başlangıçta dans eğitimi alıyordu ama gruba katıldığından beri rap yapıp şarkı yazıyor.

Jimin

Modern dans eğitimi alan Jimin, birçok kişi tarafından grubun en iyi dansçı olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda ana vokalistten sonra gruptaki en iyi şarkıcı.

Jin

Hayranları tarafından 'dünyanın en yakışıklı erkeği' olarak tanımlanan Jin, bir alt vokalist.

V

Grubun alt vokalistlerinden bir diğeri olan V, yumuşak sesiyle ünlü.

Jungkook

Grubun en genç üyesi olan Jungkook veya takma ismiyle "Maknae", ana vokalist.