TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyano çalınca, Külliye'ye davet edildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a piyano çalan Hamit Erdem Özpolat, Külliye'ye davet edildi. Özpolat, heyecanla Ankara'ya gideceği günü bekliyor.

TEKNOFEST bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen TEKNOFEST'te, 2. sınıf öğrencisi Hamit Erdem Özpolat da piyano çaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyano çalan 2 kişiden biri olan Hamit Erdem Özpolat, Külliye'ye gitmek için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"TELEFONUN GELECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM"

Külliye'ye giderse kendisi için çok büyük bir hatıra olacağını söyleyen Özpolat, "Heyecanlanıyorum, telefonun geleceği günü bekliyorum." dedi.

Külliye'ye davet edildi VİDEO



Anne Kübra Özpolat da oğlunun yeteneğini şans eseri keşfettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"Okula başladığında okuma yazmayı bildiği için canı sıkılmasın hobi olsun diye piyanoya başlattık. Fakat sonradan buradaki öğretmenleri kulağının çok iyi olduğunu, geliştirilmesi gerektiğini ve daha çok önem verilmesi gerektiğini söylediler. Onların da yönlendirmesiyle biz Hamit'in piyano derslerine asıldık. Okulda da her fırsatta bize piyano imkanı sundular. Kendisini geliştirmesi için katkı sağladılar, teşvik ettiler. Bu şekilde Hamit çok kısa sürede çok ilerledi. Çok güzel başarılar elde etti biz de çok gururluyuz."





"SÜREKLİ PİYANO ÇALIYORDU"

Müzik öğretmeni Ahmet Can Çeteci ise Özpolat'ın yeteneğinin küçük yaşta keşfettiklerini belirterek, "Hamit, arkadaşları teneffüste dışarda oynarken kendisi koşarak müzik sınıfına geliyor. Sürekli piyano çalıyordu, kendisi bu yönde çok iyi ilerledi." ifadelerini kullandı.



