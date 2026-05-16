Muzu günlerce taze tutmanın yolu ortaya çıktı: Kahverengi lekeler nasıl önlenir

Hem doyurucu hem de tam bir enerji deposu... Muz, gün içinde en çok tükettiğimiz meyvelerden bir tanesi.

Ancak ne kadar dikkat edersek edelim, bu meyvenin en büyük kusuru hızlı bir şekilde kararması.

Neyse ki muz severleri bu dertten kurtaracak, olgunlaşma sürecini ciddi oranda yavaşlatan bir yöntem var.

İşte muzlarınızı günlerce ilk günkü tazeliğinde tutacak o saklama yöntemi…

EN ETKİLİ MUZ SAKLAMA YÖNTEMİ

Muzlar, olgunlaşmalarını sağlayan etilen gazını sap kısmından salgılar. Eğer muzun sapını hava geçirmeyecek şekilde streç filmle kaplarsanız, gaz salınımını durdurur ve olgunlaşma sürecini ciddi oranda yavaşlatırsınız.

Muzlarınızı salkım halinde taze tutmak için streç filmi önce tek tek muzların sap aralarından geçirin, ardından tüm sapı dışarıdan bir kez daha sıkıca sarın.

Tamamen hava geçirmez bir yalıtım sağlamak için üzerine yapışkan bir bant da yapıştırabilirsiniz.

Bu basit yöntem sayesinde muzlarınız günlerce ilk günkü rengini ve tazeliğini koruyacak.