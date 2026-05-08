MV Hondius'ta hantavirüs alarmı

Atlantik Okyanusu’nda seyreden MV Hondius adlı kruvaziyerde ortaya çıkan hantavirüs salgını, uluslararası sağlık otoritelerini harekete geçirdi. Farklı ülkelerden yolcuların bulunduğu gemide virüs vakalarının artması ve can kayıplarının yaşanması üzerine İngiltere, vatandaşlarını yakından izlemeye aldı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 3 Britanyalı yolcuda enfeksiyon tespit edildiğini resmi olarak açıkladı.

BRİTANYALI YOLCULARDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

UKHSA tarafından yapılan açıklamada, MV Hondius’ta seyahat eden 3 Britanyalı yolcuda hantavirüs doğrulandığı belirtildi. Vakalardan birinin gemiden tahliye edilerek Hollanda’da hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

İkinci hastanın Güney Afrika’da yoğun bakımda tedavi gördüğü, üçüncü vakaya ise Atlantik’teki Tristan da Cunha Adası’nda ulaşıldığı aktarıldı.

GEMİDE ULUSLARARASI SAĞLIK ALARMI

Salgının ortaya çıkmasının ardından gemide bulunan yolcular ve mürettebat arasında büyük bir sağlık alarmı yaşandı. Aralarında Britanyalıların da bulunduğu farklı ülkelerden yolcularda enfeksiyon tespit edilmesi, durumu uluslararası boyuta taşıdı.

Gemi, Kanarya Adaları’na doğru ilerlerken sağlık ekipleri olası tahliye ve kontrol planlarını devreye aldı.

7 BRİTANYALI GEMİDEN İNMİŞTİ

UKHSA, 4 Mayıs’ta ilk vakanın doğrulanmasından önce 24 Nisan’da 7 Britanyalı yolcunun gemiden ayrıldığını bildirdi. Bu kişilerden 2’sinin Birleşik Krallık’a döndüğü ve semptom göstermediği açıklandı.

4 yolcunun Saint Helena Adası’nda kaldığı, bir kişinin ise henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Yetkililer, gemiden dönen yolculara yönelik 45 güne kadar izolasyon önerisi değerlendirildiğini belirtti.

TENERİFE’YE TAHLİYE PLANI

İspanyol sağlık yetkililerinin açıklamasına göre geminin pazar günü Tenerife Limanı’na yanaşması bekleniyor. Limanda sağlık kontrolleri yapılacak yolcuların ülkelerine dönüş sürecinin başlatılacağı bildirildi.

Birleşik Krallık hükümeti personelinin bölgede hazır bulunacağı, semptom göstermeyen Britanyalı yolcuların özel organizasyonla ülkeye döndürüleceği aktarıldı.

GEMİDE CAN KAYIPLARI YAŞANDI

Arjantin’den 1 Nisan’da yola çıkan ve 88 yolcu ile 59 mürettebatın bulunduğu gemide salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

İlk ölüm 11 Nisan’da Hollandalı bir yolcuda gerçekleşirken, 26 Nisan’da hastaneye kaldırılan eşi de yaşamını yitirdi. Ayrıca 2 Mayıs’ta bir Alman yolcunun da hayatını kaybettiği bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Gemide toplam 7 kişide hantavirüs tespit edilirken, uluslararası sağlık ekipleri salgının yayılımını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, gemiden tahliye edilen yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini açıkladı.