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Myanmar’da madende göçük

Myanmar’daki bir yeşim taşı madeninde göçük meydana geldi. 54 işçinin göçük altında kaldığı belirtildi.

İHA | 23.04.2019 - 14:51..
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Myanmar’in Kaçin eyaletinin Hpakant kentindeki yeşim taşı madeninde dün gece geç saatlerde göçük meydana geldi. Myanmar Bilgi Bakanlığı yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada 54 işçinin kayıp olduğunu doğruladı.

54 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Göçük altında kalan işçilerin durumu hakkında konuşan eyaleti temsil eden Milletvekili Tin Soe, 2 maden şirketi için çalışan toplamda 54 kişinin enkaz altında olduğunu belirtti.

"BEDENLERİNİ ÇIKARTMAK ZOR OLACAK"

Uluslararası basına da açıklama yapan Soe işçilerin durumu hakkında, “Kurtulamayacaklar, mümkün değil, çamurun altına gömüldüler. Bedenlerini çıkarmak çok zor olacak.” ifadelerini kullandı. Soe 40 adet iş makinesinin de enkaz altında kaldığını belirtti.

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