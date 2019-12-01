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Nadir görülen cilt hastalığı ile doğdu

Minik bebeğin ailesi, tıbbi harcamalar için bağış toplama kampanyası başlatarak, tedavi için Rusya'ya gitti.

REUTERS | 01.12.2019 - 10:08..
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Minik bebek Luna Fenner'in hikayesi, medyanın dikkatini çekti.

Nadir görülen bir cilt hastalığı ile dünyaya gelen bebek, tedavi olmak için Rusya'ya getirildi.

TEDAVİ MALİYETİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTI

Carol Fenner, kocasıyla birlikte kızları Luna'yı ABD'de birçok tıbbi uzmana götürdü. Ancak Carol, önerilen tedavinin birkaç yıl alacağının kendisine söylendiğini, maliyetinin de 400.000 dolar civarında olacağı bilgisinin verildiğini kamuoyu ile paylaştı.

Nadir görülen cilt hastalığı ile doğdu

RUS DOKTOR İLE TEMASA GEÇTİ

Minik bebeğin annesi Carol Fenner, Kransodar bölgesinde Pavel Popov'da yaşayan, cilt hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir Rus doktor bularak kendisiyle temasa geçti.

Nadir görülen cilt hastalığı ile doğdu

TEDAVİ İÇİN RUSYA'DALAR

Doktor, Fenner'e kendi yöntemlerinin daha az zaman alacağını ve bebeğin yüz derisine karşı daha hassas tedavi uygulayacağını söyledi. Carol, doktorla görüştükten sonra kızının şansını arttırmak için binlerce kilometre uçtu.

Luna'nın, her birinin yaklaşık 25.000 doları tutarında altı ile sekiz ameliyat geçirmesi bekleniyor. Tam tedavi süresinin ise18 ay kadar süreceği belirtildi.

Nadir görülen cilt hastalığı ile doğdu

BAĞIŞ TOPLANDI

Ayrıca, olayın kamuoyun üzerinden paylaşılması üzerine birkaç ay önce, Carol ve kocasının, tıbbi harcamalarını karşılamak için bağış toplama kampanyası başlattığı öğrenildi. Şimdiye kadar yaklaşık 40.000 dolar toplamayı başardılar.

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