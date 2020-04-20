taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9454
Euro
7.5367
Altın
1683.2
Borsa
98402.66
Gram Altın
376.772
Bitcoin
49105.63

Nadir görülen Mekik Kelebeği, Hakkari'de ortaya çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dünyada ender bir tür olan ve hızlı kanat çırpan askeri kamuflaj desenli ‘Mekik Kelebeği’ bulundu.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Nadir görülen Mekik Kelebeği, Hakkari'de ortaya çıktı

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan Rıdvan Akkurt adlı vatandaş, sabah bahçeye çıktığı sırada değişik bir kelebeğin olduğunu fark etti.

Nadir görülen Mekik Kelebeği, Hakkari'de ortaya çıktı

"NADİR GÖRÜLEN BİR KELEBEK TÜRÜYMÜŞ"

Hemen cep telefonuyla kelebeği kayda alan Akkurt, “Sabah bahçeye çıktığımda değişik bir kelebeğin durduğu gördüm. İlk kez böyle bir kelebek gördüğüm için çok şaşırdım. Hemen telefonumun kamerasıyla kayda aldım. İnternette araştırma yaptım, kelebeğin ismi Mekik Kelebeği ve çok nadiren görülen bir kelebek olduğu, tek akşamları çıkan bir türmüş.” dedi.

Nadir görülen Mekik Kelebeği Hakkari'de ortaya çıktı- İZLE

İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkat çeken Mekik Kelebeği (daphnis nerii), en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor.

Yalnızca gece uçabildiği belirtilen Mekik Kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Nadir görülen Mekik Kelebeği, Hakkari'de ortaya çıktı

Nadir görülen Mekik Kelebeği, Hakkari'de ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Mutfağı küle çeviren yangından kimsenin haberi olmadı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bakanlarla toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.
Suudi Arabistan'dan 167 vatandaş Türkiye'ye getirildi
Suudi Arabistan'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 167 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi.
Müzik öğretmeni, mahalleliyi türkü ve marşlarla coşturdu
Koronalı günlerde konser sahnelerinin yerini balkonlar aldı. Antalya'da bir mahallede vatandaşlar, müzik öğretmeni Özgür Bekir’in evinin balkonundan verdiği muhteşem konserle coştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
188
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
232
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
396
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
220
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
185
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
83
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir