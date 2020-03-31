Nakkaf Kuyumculuk ile şıklığınızı tamamlayın

Altın ve Pırlantanın Zarafetle Buluştuğu Adres:

Nakkaf Kuyumculuk

10 yılı aşkın bilgi, birikim ve deneyimiyle Nakkaf Kuyumculuk, Ankara bölgesindeki kuyumcularda en güvenilir isimlerden biri olmuştur. Nakkaf Kuyumculuk olarak, her müşteriye kişiselleştirilmiş bir deneyim ve birbirinden farklı takı tasarımları sunmaya devam etmekte kararlıyız. Yılların verdiği deneyim sayesinde müşterilerimizle aramızda bir bütünlük ve güven duygusu oluşturmayı başardık.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Mücevher alırken bireysel zevkler, stil ve tasarımın sizin için çok önemli olduğunu biliyoruz. Nakkaf Kuyumculuk olarak amacımız müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak kaliteli hizmet ve ürünler sunmaktır. Global kaynaklı tasarımlarımız benzersiz kişiliğinizi ifade etmenize ve yaşam tarzınızı ifade etmenize yardımcı olur. Kişisel olarak, hayatınızın önemli olaylarını kutlayacak stili ve tasarımı seçmeniz için çalışıyoruz.

BENZERSİZ STİL VE TASARIMLAR NAKKAF’TA

Duygularınızı besleyen ve hediye verme ve alma sevincini artıran mücevher tasarımları ve benzersiz stillerden oluşan geniş bir koleksiyona sahibiz. Takı tasarımlarımız için ilham, müşterilerimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanından en yeni ve en yenilikçi takı ürünlerini tedarik etmek için katıldığımız takı ticaret fuarlarından geliyor. Nakkaf Kuyumculukta zarif yüzükler, güzel küpeler, şık kolyeler, ihtişamlı gerdanlıklar ve çekici bileziklere kadar birçok benzersiz ve özel takı yelpazesi bulabilirsiniz. Muhteşem mücevher çeşitlerimiz altın, pırlanta ve elmas taşlarla süslenmiştir.

NAKKAF, KALİTEDEN ASLA ÖDÜN VERMİYOR

Nakkaf Kuyumculuk, paranızın karşılığını alacağınızı garanti eder. Kalite, asla vazgeçmeyeceğimiz önceliğimizdir. Dünyadaki en yüksek işçilik standartlarını takip eden en iyi üreticilerle çalışmanın yanı sıra her mücevher parçasını dikkatle inceliyor ve sıkı kalite kontrol standartlarımıza uyduğundan emin oluyoruz.

SATIŞ ÖNCESİ VE SONRASI HİZMET

Güzel mücevherlerin vazgeçilmez istikameti Nakkaf Kuyumculuk olarak, zaman ve paranızın karşılığında en iyi değeri alacağınıza söz veriyoruz. Kişisel satış öncesi ve sonrası hizmetlerimizle birlikte, sadece size özel yaşam tarzınızı yansıtan mücevheri binlerce ürünümüz arasından seçmenize yardımcı oluyoruz. Nakkaf Kuyumculukla olan deneyiminizden memnun kalacağınıza söz veriyoruz.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Seçilen kıyafet, tercih edilen her çanta modeli, ayakkabı ve kemer modeli birbirini tamamlayan parçalardır. Şık görünmek için ise bahsedilen parçaları tutarlı bir şekilde eşleştirmeniz öne çıkmanız açısından önem arz etmektedir. Takılar da bu tutarlılığın önemli parçalarıdır. Hem mağazamız hem de nakkaf.com.tr web sitemizdeki geniş ürün yelpazemizde, stilinize uygun tasarımlar bulabileceğinizden eminiz.

YENİ SEZON SEÇENEKLERİ NAKKAF’TA

Yeni sezonun en göz alıcı seçeneklerini de internet sitemiz üzerinden satışa sunuyoruz. Yaşam tarzınıza uygun, yüz şeklinize yatkın ve kendinize en çok yakıştırabileceğiniz onlarca model arasından istediklerinizi seçerek sipariş edebilirsiniz. Uygun fiyat ve kolay ödeme seçenekleriyle aksesuarlarınızı tamamlayabileceğiniz web sitemiz, Nakkaf Kuyumculuk mağazamızın güvencesi altında olup tecrübeli bir kadro tarafından yürütülmektedir. Dilediğiniz her an kendiniz için veya hediye olarak almak istediğiniz mücevheri satın alabilirsiniz.

İSTER WEB İSTER MAĞAZA SATIŞI

Zarif dokunuşlar ve yenilikçi tasarımlar için web sitemizi ya da mağazamızı ziyaret edebilirsiniz.

Nakkaf farkı ile, stilinize uygun ister yalın ister gösterişli ürünlerimizden seçmenize yardımcı olalım.

Web sitesi: nakkaf.com.tr

Instagram: nakkafkuyumculuk

İletişim: +90 532 356 1213

(0312) 309 20 00