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Nakkaştepe Millet Bahçesi açıldı

İstanbul'un yeni balkonu olarak nitelenen Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi hizmet vermeye başladı. Millet bahçeleri Erdoğan'ın sözüydü, bu sözü ilk yerine getirenlerden biri Hilmi Türkmen oldu.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 16:12..
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Nakkaştepe Millet Bahçesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri sözleri belediye başkanları tarafından bir bir yerine getiriliyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmer, Erdoğan'ın sözünü ilk yerine getiren belediye başkanlarından oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılıyla gerçekleşen programda, Nakkaştepe Millet Bahçesi resmen açılmış oldu.

NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ - FOTO GALERİ

Nakkaştepe Millet Bahçesi açıldı(Hilmi Başkan,  Nakkaştepe manzarasından Boğaz köprüsünü gösterdiği bir fotoğraflı paylaşımda, 'buraya millet bahçesi yapacağız' sözü vermişti, sözünü tuttu)

Hilmi Türkmen, Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin açıldığını twitter mesajları üzerinden duyurmuştu. Hilmi Türkmen twitter mesajlarında bir de video paylaştı.

15 temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören muhteşem boğaz manzarasıyla Nakkaştepe Millet Bahçesi Üsküdarlılara hizmet edecek.

Nakkaştepe Millet Bahçesi açıldı

İstanbul'un yeni balkonu: Nakkaştepe Milletbahçesi

NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ'NDEN FOTOĞRAFLAR

Nakkaştepe Millet Bahçesi açıldı

Nakkaştepe Millet Bahçesi açıldı

Nakkaştepe Millet Bahçesi açıldı

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