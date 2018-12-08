Nakkaştepe Millet Bahçesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri sözleri belediye başkanları tarafından bir bir yerine getiriliyor.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmer, Erdoğan'ın sözünü ilk yerine getiren belediye başkanlarından oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılıyla gerçekleşen programda, Nakkaştepe Millet Bahçesi resmen açılmış oldu.
NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ - FOTO GALERİ
(Hilmi Başkan, Nakkaştepe manzarasından Boğaz köprüsünü gösterdiği bir fotoğraflı paylaşımda, 'buraya millet bahçesi yapacağız' sözü vermişti, sözünü tuttu)
Hilmi Türkmen, Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin açıldığını twitter mesajları üzerinden duyurmuştu. Hilmi Türkmen twitter mesajlarında bir de video paylaştı.
15 temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören muhteşem boğaz manzarasıyla Nakkaştepe Millet Bahçesi Üsküdarlılara hizmet edecek.
İstanbul'un yeni balkonu: Nakkaştepe Milletbahçesi
NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ'NDEN FOTOĞRAFLAR