Nakkaştepe Millet Bahçesi açıldı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Senin onlarla ne işin var

1 Rus papaz lüks yaşamıyla sosyal medya fenomeni oldu Instagram’a yüklediği lüks yaşam tarzını ve zenginliğini yansıtan fotoğraflarla fenomen olan Rus papaz, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu.

2 Özel tiyatrolara devlet desteği Özel tiyatroların projelerine, profesyonel tiyatrolar için yıllık 80, amatör tiyatrolar için yıllık 18 bin lira ve geleneksel tiyatrolar için de yıllık 15 bin liraya kadar maddi destek sağlanacak.

3 Türkiye sağlıkta dünyanın üçüncü ülkesi olacak Türkiye tamamı ithal edilen, özellikle ortopedi-travmatoloji, beyin-omurilik cerrahisi, kalp-damar cerrahisi alanlarında sıklıkla kullanılan kalp kapakları ve biyolojik greftlerinin üretimine başlıyor

4 Öğrencisini döven öğretmene inceleme Çorum'da, ortaokul öğrencisi Ceyhun E.'nin sınıfta oturduğu sırayı değiştirmediği gerekçesiyle gönderildiği rehber öğretmen M.A. tarafından dövüldüğü öne sürüldü.

5 Atatürk Havalimanı'nda 'gergedan boynuzu' operasyonu Atatürk Havalimanı'na transit uçan bir kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye sokmak istediği, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 34 kilogram gergedan boynuzuna el konuldu.

6 Brüksel'de polis şiddeti Avrupa'nın kalbi konumundaki Brüksel'de polisler göstericilerin yüzlerine biber gazı sıkıyor.