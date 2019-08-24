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Nalan Apa istifa etti

Turizm Ajansı'nın Genel Müdürlüğü görevine getirilen Nalan Apa, eski tweet'lerinin ortaya çıkması sonrası gelen tepkilerin ardından istifa dilekçesini verdi.

Haber Merkezi | 24.08.2019 - 18:36..
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Nalan Apa istifa etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın genel müdürlük koltuğuna Nalan Apa'nın getirilmesi, tepkilerin yükselmesine neden oldu.

AK Parti içerisinden de Nalan Apa'ya yönelik tepkiler geldi.

"KİŞİSEL NEDENLERLE AFFIMI İSTİYORUM"

Tepkilerin ardından Bakanlık, harekete geçerek, Nalan Apa'nın geçmişte attığı Tweetler'den dolayı istifasını aldı. Apa, istifa dilekçesinde, "...görevden kişisel nedenlerle affımı istediğimi Yönetim Kurulu'na bildirmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o dilekçe:

Nalan Apa istifa etti

Nalan Apa'nın tepki çeken paylaşımları haberi

Nalan Apa istifa etti

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