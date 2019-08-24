Nalan Apa'nın Amerika'da yaptığı iPhone röportajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın başına, Nalan Apa getirildi.

Türkiye'nin turizm sektöründe yeni bir seviyeye ulaşması için kurulan ajansın genel müdürlük görevine getirilen isim, tepkileri de beraberinde getirdi.

AK Parti hükümetine ve bakanlarına ağır hakaretler eden Apa'nın, şimdi de Amerika'da yaptığı bir röportaj ortaya çıktı.

Görüntülerde Nalan Apa, Amerikalılara "iPhone 8, 5 bin dolar olsaydı alır mıydınız?" diye soruyor.

Nalan Apa'nın yaptığı iPhone röportajı VİDEO