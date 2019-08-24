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Nalan Apa'nın tepki çeken paylaşımları

Turizm Ajansı'nın genel müdürlüğü görevine getirilen Nalan Apa, eski tweet'lerinin ortaya çıkması nedeniyle hesabını kapattı.

Haber Merkezi | 24.08.2019 - 16:11..
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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, büyük bir krizle göreve başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından genel müdürlük görevine getirilen Nalan Apa'nın AK Parti hükümetine karşı nefret dolu tweet'leri ortaya çıktı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA HAKARET VAR

2013 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelik hakaret dolu bir tweet attığı tespit edilen Nalan Apa'nın Gezi olaylarında da oldukça sert paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

AK Parti'nin üst düzey isimleri tarafından da tepkiyle karşılanan bu atama, yeni bir tartışmanın tweet'ini ateşledi.

Nalan Apa'nın tepki çeken paylaşımları

HESABINI KAPATTI

Hakaret dolu tweet'lerin ortaya çıkmasıyla birlikte Nalan Apa, hemen Twitter hesabını kapattı.

Apa, Instagram'daki paylaşımlarının da ortaya çıkmaması için hesabını gizliye aldı.

Nalan Apa'nın tepki çeken paylaşımları

Nalan Apa'nın tepki çeken paylaşımları

Nalan Apa'nın tepki çeken paylaşımları

Nalan Apa'nın tepki çeken paylaşımları

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