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Nalan: Bekarlık sultanlık

Of Aman Nalan olarak tanınan Nalan, hiçbir zaman çocuk istemediğini söyledi.

Haber Merkezi | 04.12.2019 - 09:34..
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90’lı yılların ünlü şarkıcılarından Nalan, 5 yıl aradan sonra sahnelere döndü.

"AŞK ACISI BESTE YAPTIRIR"

Sahne öncesi soruları da yanıtlayan Nalan, bir süredir Bodrum’da yaşadığını söyledi. Evlilik ve çocuk sahibi olmakla ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: “Bekarlık sultanlık. Aşk acısı güzel beste yaptırıyor. Mevlam yazdıysa olur tabii ama benim öyle bir düşüncem yok. Çocuk isteğim de hiçbir zaman olmadı. İyi bir anne olabileceğimi düşünmedim. Endişeli bir tipim, çocuk yetiştiremem gibi geldi."

Nalan: Bekarlık sultanlık

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