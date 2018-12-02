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Namık Kemal 130. yıldönümünde anıldı

Türk Edebiyatının öncülerinden kabul edilen Namık Kemal ölüm yıldönümünde kabri başında şiirler okundu.

AA | 02.12.2018 - 15:36..
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"Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal, 130. ölüm yıldönümünde  vefatının 130. yılında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki mezarı başında anıldı.

KABRİ BAŞINA ÇİÇEK KONULDU

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Namık Kemal'in kabrine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanlığı adına Piyade Albay Mehmet Kılınç, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım tarafından çiçek konuldu.

Namık Kemal 130. yıldönümünde anıldı

"ASIL ADI MEHMET KEMAL"

Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Esra Başdeğmez, törende yaptığı konuşmada, Namık Kemal'in 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ'da doğduğunu söyledi. Namık Kemal'ın asıl adının Mehmet Kemal olduğunu belirten Başdeğmez, "Namık adını ona şair Binbaşı Eşref Paşa vermiştir. Devrinin aydın kişilerinden Mustafa Asıl Bey ve Fatma Zehra Hanım'ın oğullarıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra aynı yerde mezarı bulunan Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbesi ziyaret edildi.

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