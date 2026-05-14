Napoli, Romelu Lukaku için Türkiye'den haber bekliyor

İtalya Serie A devi Napoli, golcüsü Romelu Lukaku ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli ile Lukaku arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

AYRILIK KARARI ALINDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli ile Lukaku, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Golcü oyuncu, Belçika Milli Takımı'nın federasyon tesislerinde bireysel antrenmanlarına devam edecek.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF BEKLENİLİYOR

Sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılması beklenen Lukaku için Napoli, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan teklif bekliyor.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İDDİASI

Romelu Lukaku'nun adı, Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.

NELER OLMUŞTU

Lukaku'nun mart ayındaki milli ara sonrası takımla antrenmanlara başlaması gerekirken kişisel antrenmanlarını gerçekleştirmek için Belçika'da kalması, Napoli yönetimini kızdırmıştı.

Daha sonra ise tarafların uzlaşma sağladığı ifade edilmişti.

SADECE 64 DAKİKA OYNADI

Bu sezon sakatlık sorunları nedeniyle 7 maçta 64 dakika süre alabilen 31 yaşındaki Belçikalı forvet, 1 gol atabildi.