Napoli'ye dönecek mi? Noa Lang, geleceği hakkında konuştu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan ve üst üste 4, toplamda da 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Noa Lang önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, şampiyonluk sonrası NTV'ye konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Yaklaşan Dünya Kupası ve Galatasaray'daki geleceği ile ilgili gelen sorulara yanıt veren Hollandalı futbolcu, Dünya Kupası ile ilgili, "Elbette Dünya Kupası'nı dört gözle bekliyorum. Umarım orada olacağım. Orada olacağıma büyük bir inancım var. Milli takımda her zaman varım, bu yüzden onu dört gözle bekliyorum." dedi.

GELECEĞİ SORULDU

Lang, Galatasaray'daki geleceği konusunda, "Bilmiyoruz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." sözlerini sarf etti.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

25 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, Galatasaray'da 18 maça çıktı.

26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistle mücadele etti.