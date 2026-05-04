Narin cinayeti sanığı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşine 'avukata tehdit' suç duyurusu

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe köyünde 2024'te öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada; Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran hakkında “çocuğu öldürmeye iştirak” suçlamasıyla verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, Yargıtay'da onanarak kesinleşti.

Diğer sanık Nevzat Bahtiyar hakkında görülen yeniden yargılama sonucunda ise Bahtiyar'a "cinayete yardım" suçlamasıyla 17 yıl hapis cezası verildi.

SANIĞIN KARDEŞİNE TEHDİT SUÇ DUYURUSU

Narin cinayeti davasında amca Salim Güran’ın avukatlığını yapan ve cinayetin Nevzat Bahtiyar tarafından işlendiğini savunan açıklamalar yapan Av. Onur Akdağ, tartışmalarla ilgili yeni bir gelişmeyi X hesabından duyurdu.

Akdağ, Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Murat Bahtiyar hakkında kendisine sosyal medyada hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

“TEHDİT İÇERİKLİ SÖZLER SARF ETTİ"

Onur Akdağ’ın ve aynı zamanda cinayet davasında Narin’in annesi Yüksel Güran’ın da avukatlığını yapan Yılmaz Demiroğlu tarafından savcılığa sunulan suç duyurusunda, şu ifadelere yer verildi:

“Narin Güran'ın öldürülmesi olayının sanıklarından olan Nevzat Bahtiyar’ın, 16 Nisan 2026 tarihinde Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesinde kardeşi Murat Bahtiyar, X üzerinden bir sohbet odasında müvekkilimi kastederek tehdit içerikli sözler sarf etmiştir.



Mahkeme günü de Diyarbakır Adliyesi önünde Bahtiyar Ailesi'nin şüpheli hareketleri dolayısı ile araçlarında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah yakalanmış, soruşturma kapsamında Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklanmıştır.



Şüpheli Murat Bahtiyar, 16 Nisan’daki duruşma bittikten sonra X adlı sosyal medya platformunda katıldığı bir sohbet odasında ağır hakaret ve tehditleri ile kamu görevlisi olan müvekkilimi hedef almıştır. Daha sonra 29 Nisan’daki bir sohbette de eylemlerini sürdürmüştür.”

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024 tarihinde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada; Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran hakkında “çocuğu öldürmeye iştirak” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Üç sanık hakkında verilen ceza Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce onanmıştı.

Yargıtay Dairesi, Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ise “suç delilerini gizleme” suçlamasıyla verilen 4 yıl 6 aylık cezayı eksik bularak yeniden yargılama kararı vermişti. Yeniden görülen davada Nevzat Bahtiyar’a “cinayete yardım” suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti.

Nevzat Bahtiyar yönünden yeniden görülen davanın karar duruşmasının sonrası, polis ekipleri tarafından, Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile 2 aile üyesinin Diyarbakır Adliyesi’nden ayrılmakta oldukları bir araçta 2 adet ruhsatsız tabanca tespit edilmiş ve araçtaki 3 kişi gözaltına alınmıştı. İbrahim Bahtiyar, “ruhsatsız silah bulundurma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.