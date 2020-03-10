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Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı

Samsun'da narkotik uygulamasından kaçan ehliyetsiz sürücü polis tarafından yakalanırken, araçta ise ön konsola gizlenmiş uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi.

İHA | 10.03.2020 - 18:04..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulaması sırasında S.S.(20) adlı genç, polis uygulama noktasında durmayarak kaçmaya çalıştı.

Narkotik polisinin peşine düştüğü S.S., fazla uzaklaşamadan yakalandı.

ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aracın içinden dışarı çıkartılan S.S.'nin, ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis aracın ön konsolunda yaptığı aramada, gizlenmiş 3 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap ele geçti.

Narkotik uygulamasından kaçan sürücü yakalandı İZLE

ASAYİŞ DE UYGULAMAYA KATILDI

Uygulamaya asayiş ekipleri de destek verirken, 'Sam' adlı narkotik dedektör köpeği de araçlarda arama yaptı.

Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı

Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı

Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı

Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı

Narkotik uygulamasından kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı

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