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Narkotikten evde kal mesajı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" mesajına narkotik de destek verdi.

Haber Merkezi |
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Narkotikten evde kal mesajı

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdüren narkotik birimleri, son bir haftada zehir satıcılarının korkulu rüyası oldu.

Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 85 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 85 kilogram esrar, 24 kilogram eroin, 26 kilogram skunk, 3 kilogram bonzai, 16 kilogram metamfetamin, 32 bin sentetik ecza, 22 bin ecstasy ile 9 silah ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 75 lira ele geçirildi.

Narkotikten evde kal mesajı

NARKOTİKTEN MESAJ VAR

Operasyonların aralıksız sürdüğü bildirien ekipler, sosyal mesaj vermeyi de unutmadı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, operasyonlar sırasında ele geçirilen para ve uyuşturucularla "Evde kal, Temiz kal" mesajları yayınladı

Narkotikten evde kal mesajı

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