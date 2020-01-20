NASA: 100 bin dolar veren herkes uzaya gidebilir

NASA ve SpaceX, gelecekte Ay'a ve Mars'a insan göndermek için çalışmalarını sürdürüyor. Her ne kadar bu zorlu görevler için milyon dolarlar harcansa da yine de bu yolculuğun ne kadar güvenli olacağı kafalarda soru işareti yaratıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan NASA JPL öncü mühendisi ve Airspace Experience Technologies kurucusu Dr. Anita Sengupta, gelecekte uzay seyahatinin oldukça önemli olacağını ve 100 bin ya da 200 bin dolar veren herkesin bu seyahate katılabileceğini vurguladı.

15 KENTTE YOLCU HİZMETİ

Hava araçlarının kargo aplikasyonunu 2023'de hizmete sunacaklarını kaydeden Sengupta, 2025'de yolcu hizmeti vermiş olacaklarını ve bunu 2025'e kadar 15 kente uygulayacaklarını belirtti.

Sengupta, hava araçlarının helikopter ve uçak karışımı bir model olduğunu kaydederek, "UBER bizimle ilgileniyor. Aracımız, 12 bin fite kadar çıkabiliyor ve 20 desibellik bir sesi var. Kısa mesafelerde kullanılacak. Karbon emisyonu da sıfır olacak." açıklamasında bulundu.

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