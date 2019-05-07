taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1432
Euro
6.8764
Altın
1281.6
Borsa
91455.3
Gram Altın
252.995

NASA 700 milyon dolar zarara uğratıldı

NASA'nın, kendisine uydu fırlatma denemelerinde alüminyum bileşenler sağlayan firma tarafından 700 milyon dolar zarara uğratıldığı açıklandı.

DHA | 07.05.2019 - 17:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son zamanlarda başarılı fırlatma görevleriyle adından sıkça söz ettiren NASA, her zaman başarılı fırlatma denemeleri gerçekleştiremiyor. 2009 ve 20011 yılları arasında roket fırlatma denemelerinde başarısız olan şirket, bu sorunun arkasındaki nedeni araştırdı ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Sciencealert.com sitesi, ABD’deki Sapa Profiles Inc şirketinin NASA’nın roket fırlatma girişimlerinde kullandıkları alüminyum parçalarındaki testler hakkında NASA'ya sahte sonuçlar sunduğunu belirterek, NASA’nın yaklaşık 700 milyon dolar zarara uğratıldığını açıkladı.

nasa

ÜRETİM ŞİRKESİ NASA'YI DOLANDIRDI

Habere göre, NASA’nın 2009 ve 2011 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan roket fırlatma denemeleri ile ilgili araştırma başlattığı ve her iki denemede de Sapa Profiles Inc (SPI) tarafından üretilen materyallerin kullanıldığın belirlendi.

ABD Oregon merkezli kalıp alüminyum üreticisi şirketin 19 yıl boyunca sadece NASA’yı değil, yüzlerce müşterisini de dolandırdığını ifade edildi.

NASA’nın uydu fırlatma servisinden sorumlu direktörü Jim Norman, test sonuçlarının değiştirildiği ve sahte sertifikasyon hazırlandığı, dolayısıyla her iki F fırlatma denemesinin de başarısızla sonuçlandığını kaydetti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

1243
AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

540
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

1789
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TC göndermesi

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TC göndermesi

723
Meral Akşener YSK kararını yorumladı

Meral Akşener YSK kararını yorumladı

1185
Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

1254
Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

575
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir