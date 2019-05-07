NASA 700 milyon dolar zarara uğratıldı

Son zamanlarda başarılı fırlatma görevleriyle adından sıkça söz ettiren NASA, her zaman başarılı fırlatma denemeleri gerçekleştiremiyor. 2009 ve 20011 yılları arasında roket fırlatma denemelerinde başarısız olan şirket, bu sorunun arkasındaki nedeni araştırdı ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Sciencealert.com sitesi, ABD’deki Sapa Profiles Inc şirketinin NASA’nın roket fırlatma girişimlerinde kullandıkları alüminyum parçalarındaki testler hakkında NASA'ya sahte sonuçlar sunduğunu belirterek, NASA’nın yaklaşık 700 milyon dolar zarara uğratıldığını açıkladı.

ÜRETİM ŞİRKESİ NASA'YI DOLANDIRDI

Habere göre, NASA’nın 2009 ve 2011 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan roket fırlatma denemeleri ile ilgili araştırma başlattığı ve her iki denemede de Sapa Profiles Inc (SPI) tarafından üretilen materyallerin kullanıldığın belirlendi.

ABD Oregon merkezli kalıp alüminyum üreticisi şirketin 19 yıl boyunca sadece NASA’yı değil, yüzlerce müşterisini de dolandırdığını ifade edildi.

NASA’nın uydu fırlatma servisinden sorumlu direktörü Jim Norman, test sonuçlarının değiştirildiği ve sahte sertifikasyon hazırlandığı, dolayısıyla her iki F fırlatma denemesinin de başarısızla sonuçlandığını kaydetti.

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