NASA, Ay'a nasıl yerleşeceklerini açıkladı

NASA'nın üzerinde çalıştığı Artemis programı ile Ay'a yeniden astronot gönderilmesi ve burada uzun vadeli bilimsel çalışmalar yapılması planlanıyor.

Peki şirket, uzun vadeli bilimsel çalışmalar için astronotların Ay'da kalmasını nasıl sağlayacak? NASA, Ay yüzeyine kurmayı planladığı altyapının bazı temel özelliklerini detaylandırarak bu sorunun yanıtını verdi.

NASA, 3 ANA UNSURA ODAKLANACAK

NASA'nın planları, Ay'ın yüzeyinde uzun süreli bilimsel çalışmalar yapabilmek için 3 ana unsura odaklanıyor. Bunlardan birincisi, astronotların Ay yüzeyinde dolaşabilmesi için bir arazi aracı kullanmak.

İkinci unsur ise iniş alanından günlerce yolculuk yapmaya olanak tanıyan daha büyük bir araç olacak. Bu araç, aynı zamanda yaşanabilir bir mobilite platformu olarak hizmet verecek.

NASA'nın Ay yüzeyine kuracağı ve 4 astronotun aynı anda barınabileceği yaşam alanı ise, şirketin odaklandığı üçüncü ana unsur. Bu alan, aynı zamanda Ay görevlerinin yürütüldüğü bir komuta merkezi olarak görev yapacak ve Ay yörüngesine kurulacak istasyonla bağlantı halinde olacak.





AY YÖRÜNGESİNE UZAY İSTASYONU KURULACAK

Şu anda Dünya yörüngesinde hizmet veren Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir benzeri de Ay yörüngesine kurulacak. Bu istasyonda yine mürettebat ve çeşitli ekipmanlar yer alacak.

Ay'a gidebilmek için bir basamak olarak kullanılacak yeni uzay istasyonu, aynı zamanda gelecekteki Mars görevleri için de geçiş istasyonu olarak görev yapacak.

NASA, SPACEX İLE ANLAŞMIŞTI

Şu ana kadar birlikte bir birçok projeye imza atan NASA ve SpaceX, Ay istasyonu için yeniden anlaşma sağladı. NASA, Artemis programının bir parçası olan Ay geçidi projesinin ilk ticari ortağı olarak SpaceX'i resmen açıklamıştı.

SpaceX, Dragon XL kapsüllerini kullanarak, ekipmanların yer aldığı kargoları Falcon Heavy rokeriyle Ay yörüngesindeki istasyona taşıyacak.