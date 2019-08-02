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NASA bilim insanı İrlanda güzeli seçildi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı, bilim insanı Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi.

İHA | 02.08.2019 - 14:08..
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28 kişinin birincilik tacı için yarıştığı Miss İrlanda 2019’un birincisi bilim insanı Fionnghuala O’Reilly oldu.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bilim insanı, kodlayıcı ve model olan 25 yaşındaki Fionnghuala O’Reilly, tacını 2018 İrlanda güzeli Grinne Gallanagh’dan aldı.

ÖDÜL 70 BİN EURO

O’Reilly, 70 bin euroluk ödülün yanı sıra ülkesini Miss Universe’de temsil edecek. Yarışmada birinciliği elde eden O’Reilly ülkesinde hayırsever kimliğiyle de biliniyor.

NASA bilim insanı İrlanda güzeli seçildi

İrlanda’nın en güzeli seçilen O’Reilly, “Kendimi rüyada gibi hissediyorum. Bu kuşak ve tacı giymek çok heyecan verici.” dedi.

NASA bilim insanı İrlanda güzeli seçildi

Gelecek planlarından bahseden O’Reilly, “Bilimdeki kadın sayısını artırmak istiyorum. Kadınların her alanda başarılı olmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

NASA bilim kadını İrlanda güzeli seçildi VİDEO

NASA bilim insanı İrlanda güzeli seçildi

NASA bilim insanı İrlanda güzeli seçildi

NASA bilim insanı İrlanda güzeli seçildi

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