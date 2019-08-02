NASA bilim insanı İrlanda güzeli seçildi

28 kişinin birincilik tacı için yarıştığı Miss İrlanda 2019’un birincisi bilim insanı Fionnghuala O’Reilly oldu.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bilim insanı, kodlayıcı ve model olan 25 yaşındaki Fionnghuala O’Reilly, tacını 2018 İrlanda güzeli Grinne Gallanagh’dan aldı.

ÖDÜL 70 BİN EURO

O’Reilly, 70 bin euroluk ödülün yanı sıra ülkesini Miss Universe’de temsil edecek. Yarışmada birinciliği elde eden O’Reilly ülkesinde hayırsever kimliğiyle de biliniyor.

İrlanda’nın en güzeli seçilen O’Reilly, “Kendimi rüyada gibi hissediyorum. Bu kuşak ve tacı giymek çok heyecan verici.” dedi.

Gelecek planlarından bahseden O’Reilly, “Bilimdeki kadın sayısını artırmak istiyorum. Kadınların her alanda başarılı olmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

NASA bilim kadını İrlanda güzeli seçildi VİDEO

