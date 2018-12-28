NASA, bilinmeyen en uzak dünyaları keşfedecek

NASA'nın New Horizons uzay aracı, yeni yılın ilk saatlerinde gizemli uzay kayası Ultima Thule'a yaklaşacak. NASA bilim insanları, gizemli cisim hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak için doğru yolda olduklarından emin olmak istiyorlar.

3 BİN 500 KİLOMETREDEN İZLEYECEK

Son iki haftadır, çeşitli yörünge düzeltmeleri ile uzay aracının hiçbir engele çarpmadan yoluna devam etmesini sağlamaya çalışan bilim insanları, uzay aracının keşif teleskobunu kullanarak doğru yolda olduklarını doğruladılar. New Horizons uzay aracı, Ultima Thule'u 3 bin 500 kilometreden fotoğraflamaya çalışacak ve hakkında hiçbir şey bilinmeyen bu yapı hakkında daha fazla bilgi toplayacak. New Horizons uzay aracı, geçtiğimiz günlerde 10 milyon kilometre uzaklıktan Ultima Thule'u aşağıdaki gibi fotoğrafladı.

Bir hafta içinde uzaktan küçücük görünen bu şeyin, neye benzediğini, neyden yapıldığını, ne kadar soğuk olduğunu, kütlesini ve kendine ait bir uydusunun olup olmadığını öğrenebileceğiz.