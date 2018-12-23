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NASA, Holiday Asteroidini görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Dünya'ya yakın geçiş yapması beklenen Holiday Asteroidini radarla görüntüledi.

AA | 23.12.2018 - 02:45..
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NASA, California'daki Goldstone Güneş Sistemi Radarı, Batı Virginia'daki Green Bank Teleskobu ile Porto Rico'daki Arecibo Gözlemevinin Holiday Asteroidini kayda aldığı radar fotoğraflarını internet sitesinde yayınladı.

1,6 KM ÇAPINDA

15-19 Aralık'a ait fotoğraflarda, 1,6 kilometre çapındaki patates görünümlü asteroidin dış hatları belirgin olarak seçilebiliyor.

NASA, Holiday Asteroidini görüntüledi

SON 400 YILDAKİ EN YAKIN GEÇİŞ

"2003 SD220" adı verilen Holiday Asteroidi bugün Dünya'ya 2,9 milyon kilometre mesafeden yakın geçiş yapacak.

Bu asteroidin son 400 yılda yaptığı en yakın geçiş olacak. Holiday Asteroidinin bundan daha yakın geçişi 2070'te yapması bekleniyor.

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