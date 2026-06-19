NASA ile eski Google CEO'su anlaştı: Mars'a araç gönderilecek

NASA, bilimsel aletlerini Kızıl Gezegene taşımak amacıyla eski Google CEO'su Eric Schmidt'in şirketi Relativity Space ile güçlerini birleştirdi. Aeolus adı verilen bu Mars yörünge görevinin 2028 yılında fırlatılması planlanıyor.

MARS ATMOSFERİ ENTEGRE ŞEKİLDE İNCELENECEK

Aeolus görevi, yakın zamanda iletişimin kesilmesiyle ölü ilan edilen MAVEN gibi eski Mars misyonlarının üzerine inşa edilecek. Yeni uzay aracı, gezegendeki rüzgarlar, toz bulutları ve sıcaklıklar hakkında günlük ve küresel veriler toplayacak.

Görev kapsamında NASA Ames Araştırma Merkezi tarafından tasarlanan DWTS-Ozone, TLS, SuRSeP ve WFCC adlı dört farklı bilimsel cihaz kullanılacak. Elde edilen bu kritik veriler, gelecekte Mars'a yapılacak insanlı ve insansız inişlerin risklerini azaltmak için kullanılacak.

Şirketi Mart 2025'te satın alan Eric Schmidt, yörüngeye veri merkezleri yerleştirme hedefiyle kontrol hissesini devralmıştı.

Bu dev Mars görevi, şirketin Gezegenlerarası Bilimler Programı kapsamındaki gelecekteki misyonları için bir konsept kanıtı işlevi görecek.

Relativity Space, henüz bu büyüklükteki görevleri yerine getirebileceğini kanıtlamamışken araç ve roket hakkındaki teknik detayları da paylaşmadı.

Projeden elde edilecek veriler, hem NASA hem de diğer özel şirketler tarafından gelecekteki uzay araçlarının iniş sistemlerini geliştirmek için değerlendirilecek.