NASA, Jüpiter'deki fırtınaları görüntüledi

Jüpiter'in yörüngesindeki bir turunu saatte 128,802 mil hıza dönerek 53 günde tamamlayan Juno'nun, Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegenin oluşumunu keşfetmeye çalışıyor.

TEMMUZ 2012'DEN BERİ JÜPİTER'İN YÖRÜNGESİNDE

NASA tarafından Ağustos 2011’de fırlatılan uzay aracı Juno, ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’da, Jupiter’in yörüngesine yerleşmişti.

MANYETİK ÇEKİM ALANLARI BELİRLENİYOR

Gezegenin manyetik çekim alanlarının belirlenmesinin Jüpiter hakkında merak edilen sorulara ışık tutması bekleniyor.

JÜPİTER'DEKİ DEVASA FIRTINALAR

JunoCam projesinin yürütücüsü ve Arizona'da Gezegen Bilimi Enstitüsünde gökbilimci olarak çalışan Candice Hansen, JunoCam aracılığıyla olağanüstü büyük siklon (fırtına) dinamiklerini nizami bir şekilde görme imkanı elde ettiklerini söyledi.

Juno'nun daha önce çektiği fotoğraflarda her biri alçak basınç siklonu olan fırtınaların dinamik yapılar mı olduğu yoksa büyük kırmızı leke gibi kalıcı bir basınç alanı mı oluşturduğu tam olarak çözülememişti. Son gelen fotoğrafların gezegen hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapma fırsatı sunduğu belirtiliyor.