NASA, Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı buldu

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Günel sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki bilim insanları, Hawaii eyaletindeki W. M. Keck Gözlemevi'nin Keşif Teleskobu'yla yaptıkları gözlemlerin sonuçlarını "Nature Astronomy" dergisinde paylaştı.

İtalyan gökbilimci Lucas Paganini'nin önderlik ettiği araştırma ekibi, 2016 ve 2017'de yaptıkları ölçümlerde uydunun atmosferinde su buharı izlerine rastlandığını bildirdi.

EUROPA'DA SIVI HALDE SU OLABİLİR

Araştırmacılara göre; Europa'nın atmosferinde bulunan su buharı, 2 bin 360 litre su üretebilecek miktarda. Bilim insanları, su buharının varlığının gezegende sıvı halde su bulunabileceğinin işareti olduğunu belirtiyor.

Öte yandan su buharının, yüzey buzunun bazı kısımlarının erimesiyle veya Jüpiter'in güçlü radyasyon alanının yüzeyden kopardığı buz parçalarının dağılmasıyla oluşmuş olabileceği de değerlendiriliyor.

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