NASA, Kaliforniya yangınlarını uzaydan görüntüledi

Geçtiğimiz aylarda, Brezilya'nın Amazon ormanlarında çıkan yangın bir türlü kontrol altına alınamamıştı. Yangın nedeniyle binlerce kilometre yüksekliğe ulaşan dumanlar Sao Paulo şehrini kaplamış ve NASA, bu yangınları uzaydan görüntülemeyi başarmıştı.

Kaliforniya'daki Sonoma County'de başlayan ve iki haftadır devam eden yangın, şu ana kadar 77 bin dönümlük bir bitki örtüsünü yok etmiş durumda.

NASA'nın Terra uydusunda bulunan, Gelişmiş Spaceborne Termal Emisyon ve Yansıma Radyometresi ( ASTER ), yangının neden olduğu hasarı gözler önüne serdi.





Fotoğraf boyunca uzanan koyu renkli gri bölge, yangının neden olduğu hasarın boyutunu gösteriyor. Sarı noktalar ise, uydunun görüş alanındaki ısı seviyelerini ortaya koyuyor. Başka bir deyişle, bu noktalardaki yangın hala devam ediyor.

374 KONUT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaliforniya Orman ve Yangından Korunma Bakanlığı'na göre, 12 gündür devam eden yangın nedeniyle 374 adet konut tamamen kullanılamaz hale geldi ve 60 konut da ağır hasar gördü.





Devam eden yangınlar nedeniyle 4 kişi yaralanırken, şimdiye kadar herhangi bir vatandaş yaşamını yitirmedi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre ise, şu anda yangının yüzde 86'lık bir kısmı kontrol altına alınmış durumda.

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